        Haberler Kültür-Sanat 2025 kültür sanatta rekor yılı oldu

        2025 kültür sanatta rekor yılı oldu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirilen çalışmaları sosyal medya paylaşımıyla değerlendirdi. Bakan Ersoy, "2025'te sadece çalışmadık, iz bıraktık. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle yıl boyunca ortaya konan performansı özetledi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 12:11 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:11
        2025 kültür sanatta rekor yılı oldu
        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Türkiye’nin üç büyük şehrinin kültür ve sanat merkezleri, 2025 yılında ulaşılan ziyaretçi ve etkinlik sayılarıyla rekor bir yılı geride bıraktı.

        İstanbul’un simge mekanlarından Atatürk Kültür Merkezi, 2025 boyunca sanatın kalbinin attığı adreslerden biri olmayı sürdürdü.

        Yıl boyunca gerçekleştirilen 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçiyle buluştu.

        Sahne sanatlarından sergilere, konserlerden söyleşilere uzanan zengin program, milyonlarca sanatseveri AKM’de bir araya getirdi.

        CSO ADA ANKARA BAŞKENTİN YÜKSELEN YILDIZI OLDU

        REKLAM

        Başkent Ankara’da müzik ve sahne sanatlarının merkezi haline gelen CSO Ada Ankara, 2025 yılında 570 etkinliğe ev sahipliği yaptı. 315 bin 467 sanatsever, yıl boyunca konser ve etkinliklerde buluştu.

        İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI 540 ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden işlevlendirilen İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 2025’te de yoğun ilgi gördü.

        540 etkinlikte 600 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkez, sanatın üretimle buluştuğu yapısıyla Ege Bölgesi’nin kültür hayatına güçlü bir katkı sundu.

        Bakan Ersoy, paylaşımında kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu başarıların tüm paydaşlarla birlikte inşa edildiğinin altını çizdi.

