Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 2025 Resmi tatil takvimi: Resmi tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor? Memur ve özel sektör çalışanları kaç gün tatil yapacak?

        2025 Resmi tatil takvimi: Resmi tatil ne zaman, memur ve özel sektör çalışanları kaç gün tatil yapacak?

        2025 Resmi tatil takvimi belli oldu. Dini bayramlar ve resmi bayramlar her yıl farklı günlere denk geliyor. Dini bayramlardan önceki günlerde yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Peki Resmi tatil ne zaman, memur ve özel sektör çalışanları kaç gün tatil yapacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 10:02 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatil takvimi merak ediliyor. 2025 yılının sayılı günler kala 2025 resmi tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 resmi tatil günleri...

        2

        RESMİ TATİL 2025 TAKVİMİ

        2025’e girmeye yaklaşmışken vatandaşların özellikle çalışan kesimin en çok merak ettiği konulardan biri resmi tatil günleri oldu. 2025 yılı, Türkiye'de çalışanlar için toplamda 14,5 gün resmi tatil sunuyor. Hem resmi hem de dini tatillerin birleştiği bu yıl, tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

        3

        2025 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        2025 yılında Ramazan 1 Mart'ta başlıyor. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ise Ramazan Bayramı kutlanacak. 2025 yılında Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran arasında kutlanacak.

        4

        MEB 2025 YILI TATİL TAKVİMİ

        MEB 2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim şu şekilde;

        Yarıyıl tatili: 20 - 31 Ocak 2025

        İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

        Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

        5

        2025 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

        1 Ocak 2025: Üç Aylar'ın başlangıcı

        2 Ocak 2025: Regaip Kandili

        26 Ocak 2025: Miraç Kandili

        13 Şubat 2025: Berat Kandili

        1 Mart 2025: Ramazan ayının başlangıcı

        26 Mart 2025: Kadir Gecesi

        30 Mart - 1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı

        6-9 Haziran 2025: Kurban Bayramı

        26 Temmuz 2025: Aşure Günü

        5 Ekim 2025: Mevlid Kandili

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        X hesabını da kapattı
        X hesabını da kapattı
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?