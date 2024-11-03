2025 yılına heyecanlı geri sayım başladı. Bu seneki tüm resmi tatiller idrak edildi ve gözler yeni yıla döndü. 2025 resmi tatiller takvimi netleşti. Peki, gelecek sene amazan ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç tatil hafta içine denk gelecek? İşte, detaylar...