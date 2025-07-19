2025 YKS birincileri belli oldu: YKS birincileri hangi ilden, hangi okuldan çıktı?
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla YKS birincileri de belli oldu. TYT ve AYT'de Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, ilk duygularını İhlas Haber Ajansı'na açıklayarak, "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum" dedi. Peki, YKS birincileri hangi ilden ve okuldan çıktı ve kaç tane YKS birincisi var? İşte, 2025 YKS birincileri listesi...
ÖSYM tarafından 2 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları açıklandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen sınavın birincileri belli oldu. Birinciler Gaziantep, Bursa, İstanbul ve İzmir'den çıktı. İşte, 2025 YKS'de AYT, TYT ve YDT oturumlarında birinci olan öğrenciler...
2025 YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLDEN VE HANGİ OKULDAN ÇIKTI?
2025 YKS birincileri belli oldu. Liste şu şekilde;
- Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep,
- Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincileri sayısal alanında, Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep, sözel alanında Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa, eşit ağırlık alanında, Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa,
- Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri Almanca Elif Yılmaz, İstanbul Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Abdulvahab Burro, Tofaş Fen Lisesi-Bursa, Fransızca Arda Eren Kartal, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Sarak, Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir, Rusça Ediz Doğan Karakoç, Haydarpaşa Lisesi-İstanbul.
AYT VE TYT'DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT'de Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu. Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven, ilk duygularını İhlas Haber Ajansı'na açıklayarak, "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum" dedi.
Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un duyurduğu sonuçlara göre, 2025 YKS Türkiye birincisi Gaziantep'ten çıktı. Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarında Türkiye birinciliğini elde ederek çifte başarıya imza attı.
YDT İNGİLİZCE BİRİNCİSİ: İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIM
ÖSYM, 2025 YKS sonuçlarını bugün açıkladı. Sonuçlara göre, Yabancı Dil Testi oturumlarında İngilizce'de, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Mehmet Sarak, birinciliği elde etti. Babası aile hekimi olan, annesi eczacı olan Sarak, birinci olduğu haberini memleketi Afyonkarahisar'da aldı. Asistan hekim olan ablası ile İzmir'de aynı evi paylaşıp lise eğitimini sürdüren Sarak, "Bugün hayatımın belki de en unutulmaz anlarından birini yaşıyorum. YKS 2025'te İngilizce'de, Türkiye birincisi oldum. Bu başarı sadece bir puan ya da sıralama değil benim için. Yıllarca süren bir emeğin, sabrın ürünü. Bu başarıyı elde edebilmek için uzun bir süre boyunca istikrarlı ve disiplinli bir şekilde çalıştım" diye konuştu.
2025 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
ÖSYM, 2025 YKS sınavının AYT, TYT ve YDT (İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızça, Almanca) kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı. Aşağıdaki linkten soru kitapçığına ve cevap anahtarlarına erişebilirsiniz.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'daki 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'daki 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru yanıtları ile değerlendirme sonuçları, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
YABANCI DİL TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ (ALMANCA)
YABANCI DİL TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ (ARAPÇA)
YABANCI DİL TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ (FRANSIZCA)
YABANCI DİL TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ (İNGİLİZCE)
YABANCI DİL TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ (RUSÇA)