2026 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI TAKVİMİ: Alan değişikliği atama sonuçları açıklandı mı?
Alan değişikliği atama sonuçlarına ilişkin bekleyiş sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecinde başvuru ve tercih aşamaları kısa süre önce tamamlandı. Tercihlerini yapan öğretmenler ise şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki Alan değişikliği atama sonuçları açıklandı mı? Tebligat ve başvuru süreci nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecinde ön başvuru ve tercih aşamaları tamamlanırken, gözler artık sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki Alan değişikliği atama sonuçları açıklandı mı? Tebligat ve başvuru süreci nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Atama sonuçlarının, bugün yani 28 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor; süreci yakından takip eden adaylar ise gün boyunca yapılacak resmi duyurulara odaklanmış durumda.
TEBLİGAT VE BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
- Alan değişikliği gerçekleşen öğretmenlere, görev yaptıkları okul/kurum müdürlükleri tarafından resmi tebligat yapılacak olup, ilgili belgeler yine okul/kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.
- Görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.