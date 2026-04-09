        2026 ALES geç başvuru tarihi: Son gün ne zaman? ALES/1 geç başvuru ücreti ne kadar?

        2026 ALES geç başvuru tarihi: Son gün ne zaman? ALES/1 geç başvuru ücreti ne kadar?

        Atanmayı ve iş hayatına başlamayı bekleyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı, 2026 ALES geç başvuru sürecinde son güne çevrildi. İşte ALES/1 geç başvuru tarihi ve başvuru ücretiyle ilgili detaylar...

        Giriş: 09.04.2026 - 15:43 Güncelleme:
        ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 2026 takvimi işlemeye devam ediyor. Yılın ilk oturumu olan ALES/1’de normal başvuru süresini kaçıran adaylar, gözlerini açıklanan kritik tarihlere çevirmiş durumda. Yüksek lisans, doktora ya da akademik kariyer hedeflerini ertelemek istemeyen binlerce kişi, geç başvuru gününü yakından takip ediyor. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar.

        2026 ALES/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

        ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre, yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/1 için geç başvuru tarihi 9 Nisan 2026 olarak duyuruldu.

        ALES/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 yılı ALES için belirlenen normal başvuru ücreti 1.200 TL olarak uygulanmıştı. Geç başvuru gününde ise kılavuzda yer alan kurallar doğrultusunda bu tutar %50 artırımlı olarak alınıyor. Bu nedenle ALES/1 geç başvuru ücreti 1.800 TL olarak belirlenmiş durumda.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
