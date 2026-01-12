Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 ALES tarihi: ÖSYM takvimi ile ALES 1, ALES 2, ALES 3 başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav tarihi ne zaman?

        2026 ALES sınavı ne zaman? ÖSYM takvimi ile ALES 1,2,3 sınav ve başvuru tarihi

        Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için ALES'in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2026 sınav tarihleri duyuruldu. ÖSYM'nin yayınladığı takvim ile 2026 yılında ALES sınavı 3 kez gerçekleşecek. Peki, ALES 1, ALES 2, ALES 3 ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte 2026 ÖSYM takvimi ile ALES hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 09:55 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:55
        1

        ALES 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Akademik kariyer hedefi olan adayların yakından takip ettiği ALES, yılda 3 kere düzenleniyor. 2026 ÖSYM takvimi ile netleşen ALES sınav tarihleri araştırılıyor. Bu kapsamda “ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav ve başvuru tarihi ne zaman?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        2

        2026 ALES/1 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.

        Başvurular 25 Mart-2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 5 Haziran 2026 tarihinde duyurulacak.

        3

        2026 ALES/2 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        ALES/2 sınavı, 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 10-18 Haziran 2026 arasında olacak.

        Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        2026 ALES/3 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

        Başvuru dönemi 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Sınav sonuçları ise 17 Aralık 2026 günü açıklanacak.

        5

        ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.

        ÖSYM 2026 ALES BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
