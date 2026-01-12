ALES 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Akademik kariyer hedefi olan adayların yakından takip ettiği ALES, yılda 3 kere düzenleniyor. 2026 ÖSYM takvimi ile netleşen ALES sınav tarihleri araştırılıyor. Bu kapsamda “ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav ve başvuru tarihi ne zaman?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar haberimizde…