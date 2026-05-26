2026 Ankara kurbanlık fiyatları ne kadar? Güncel büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyat listesi
2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken Ankara'da kurbanlık fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Artan yem, bakım, veteriner ve nakliye maliyetleri nedeniyle hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yükseliş dikkat çekiyor. Peki 2026 Ankara kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel aralıklar…
2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken Ankara’da kurbanlık fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Artan yem, bakım, veteriner ve nakliye maliyetleri nedeniyle hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yükseliş dikkat çekiyor. Peki 2026 Ankara kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel aralıklar…
2026 ANKARA KURBANLIK FİYATLARI
Küçükbaş kurbanlık (koyun, keçi): 18.000 TL – 45.000 TL
Büyükbaş kurbanlık (dana, tosun, düve): 110.000 TL – 400.000 TL
Hisse (7’de 1 büyükbaş): 28.000 TL – 55.000 TL
Ankara genelinde küçükbaş hayvanlar daha uygun fiyatlı görünse de kaliteli ve besili hayvanlarda fiyatların 40 bin TL bandına kadar çıktığı görülüyor. Büyükbaş kurbanlıklarda ise canlı kilo ve et verimi fiyatları doğrudan etkiliyor.
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI
Küçükbaş kurbanlıklar Ankara’da genellikle daha ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak artan maliyetler nedeniyle koyun ve keçi fiyatları da ciddi şekilde yükselmiş durumda.
Ortalama koyun fiyatları: 20.000 TL – 40.000 TL
Keçi fiyatları: 18.000 TL – 35.000 TL
HİSSELİ BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI
Büyükbaş kurbanlıklar genellikle 7 hisse şeklinde paylaşılıyor. Bu sistemde kişi başı maliyet daha ulaşılabilir hale geliyor.
1 hisse ortalama: 28.000 TL – 55.000 TL