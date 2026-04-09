2026 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF vize sonuçları açıklandı mı?
4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen bahar dönemi ara sınavlarının ardından AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde ilk sıralara yükseldi. Anadolu Üniversitesi'nin sınav takvimi doğrultusunda, vize sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merak edilirken öğrenciler bir yandan da sınav soruları ve cevap anahtarına ulaşmak için e-Kampüs sistemini yakından takip ediyor. Öte yandan 2026 yılı AÖF final sınav tarihleri ve sürece dair güncel gelişmeler de araştırılmaya devam ediyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için önemli bir dönem başladı. Nisan ayının ilk haftasında yapılan ara sınavların ardından, eğitimine açıköğretim sistemiyle devam eden binlerce öğrenci ''AÖF sonuçları açıklandı mı?'' sorusunun yanıtını merak ediyor.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi, AÖF ara sınav sonuçlarını çoğunlukla sınavların tamamlanmasının ardından 10 ila 15 gün içinde erişime açıyor. Bu kapsamda, 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen bahar dönemi vize sınavlarının sonuçlarının, herhangi bir gecikme yaşanmaması halinde 15-20 Nisan 2026 tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Ara sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler için belirleyici aşama olan dönem sonu sınav süreci başlayacak. 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF bahar dönemi final sınavları, 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak.