        Haberler Bilgi Gündem 2026 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF vize sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?

        2026 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF vize sonuçları açıklandı mı?

        4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen bahar dönemi ara sınavlarının ardından AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde ilk sıralara yükseldi. Anadolu Üniversitesi'nin sınav takvimi doğrultusunda, vize sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merak edilirken öğrenciler bir yandan da sınav soruları ve cevap anahtarına ulaşmak için e-Kampüs sistemini yakından takip ediyor. Öte yandan 2026 yılı AÖF final sınav tarihleri ve sürece dair güncel gelişmeler de araştırılmaya devam ediyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için önemli bir dönem başladı. Nisan ayının ilk haftasında yapılan ara sınavların ardından, eğitimine açıköğretim sistemiyle devam eden binlerce öğrenci ''AÖF sonuçları açıklandı mı?'' sorusunun yanıtını merak ediyor.

        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Anadolu Üniversitesi, AÖF ara sınav sonuçlarını çoğunlukla sınavların tamamlanmasının ardından 10 ila 15 gün içinde erişime açıyor. Bu kapsamda, 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen bahar dönemi vize sınavlarının sonuçlarının, herhangi bir gecikme yaşanmaması halinde 15-20 Nisan 2026 tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.

        AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Ara sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler için belirleyici aşama olan dönem sonu sınav süreci başlayacak. 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF bahar dönemi final sınavları, 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?