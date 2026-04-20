2026 AÖL sınav sonuçları ne zaman? AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları tamamlandı. Sınavların bitmesiyle birlikte öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Katılımcılar, sınav sonuçlarına ne zaman ve nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nereden öğrenilecek?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavlarının ardından ikinci dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılan sınavların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.
AÇIK LİSE 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, resmi internet adresi üzerinden; sayfada yer alan güvenlik kodu ile birlikte T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre girilerek görüntülenebilecek.