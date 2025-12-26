Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.336,18 %-0,03
        DOLAR 42,8679 %-0,03
        EURO 50,5760 %0,06
        GRAM ALTIN 6.205,74 %0,56
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,66 %3,61
        BITCOIN 88.601,00 %0,86
        GBP/TRY 57,9452 %-0,26
        EUR/USD 1,1783 %-0,01
        BRENT 62,30 %0,10
        ÇEYREK ALTIN 10.146,38 %0,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2026 asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de - İş-Yaşam Haberleri

        2026 asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, günlük brüt asgari ücret bin 100 lira olarak belirlenirken, işverene verilen aylık asgari ücret desteği bin 270 lira oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 07:13 Güncelleme: 26.12.2025 - 07:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 23 Aralık 2025 tarihli toplantıda alınan karar doğrultusunda, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 1 Ocak–31 Aralık 2026 döneminde bin 100 lira olarak uygulanacak.

        Tebliğde ayrıca, asgari ücret desteğinin 2026 yılı Ocak–Aralık döneminde aylık bin 270 lira olarak sürdürüleceği bildirildi. Destek kapsamında uygulanacak usul ve esasların yeniden düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

        Karar, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri çerçevesinde oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alındı. Komisyonun, 12 Aralık 2025'te başlayan çalışmalarını oy çokluğuyla tamamladığı belirtildi. Tebliğde, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmadığı, ancak katılanların oybirliğiyle karar verildiği ifade edildi.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen 2026 yılı asgari ücreti, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23 Aralık 2025 tarihinde yapılan toplantının ardından net asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de öğrenciler birbirine girdi: Sokak boks ringine döndü

         İzmir'in Buca ilçesinde öğrenciler arasında çıkan ve onlarca gencin dahil olduğu tekme tokatlı kavga, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Zap suyuna uçtular!
        Zap suyuna uçtular!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir