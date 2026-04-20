2026 AUZEF sınav takvimi: AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgeleri nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci için vize sınavı heyecanı başladı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler, sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerini nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Peki AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgeleri nasıl alınır? Detaylar haberimizde.
Bahar dönemi vize sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav tarihleri ve sınav giriş yerlerine ilişkin araştırmalarına hız verdi. Sınav sürecinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, hangi gün ve saatte sınava gireceklerini öğrenmek isterken, sınav giriş belgelerinin nasıl temin edileceğini de merak ediyor. Özellikle sınav merkezleri ve oturum bilgilerine erişim sağlamak isteyen öğrenciler, ilgili duyuruları yakından takip ederek hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Peki AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgeleri nasıl alınır? Detaylar haberimizde.
2026 AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen bahar dönemi ara sınavları, 25-26 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bu tarihlerde öğrenciler, dönem içi başarılarını ölçmek için sınavlarda ter dökecek.
2026 AUZEF VİZE SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek bahar dönemi ara sınavlarına (vize) katılacak adaylar, belgelerini artık online olarak görüntüleyebiliyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak kolayca ulaşabilecek.