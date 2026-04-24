2026 AUZEF sınav takvimi: AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav programı öğrenciler tarafından yakından izleniyor. 2026 bahar dönemi akademik takviminin duyurulmasıyla birlikte vize, final ve bütünleme sınavlarının tarihleri kesinleşti. Sınavlara kısa bir süre kala öğrenciler özellikle giriş belgeleri, sınav merkezleri ve sınav detaylarına yoğunlaşmış durumda. Peki AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir?
2026 AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek sınavlar, farklı saatlerde gerçekleştirilecek üç ayrı oturum şeklinde uygulanacak.
2026 AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav giriş belgelerine ulaşmak isteyen adayların auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giriş yapmaları ve AKSİS kullanıcı adı ile şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Ayrıca öğrenciler, AUZEF mobil uygulaması üzerinden de sınav bilgilerine kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.