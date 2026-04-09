2026 YENİ BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımladı.

Yeni düzenlemeye göre, erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılacak ilde son bir yıl boyunca ikamet etme şartı getirildi. Adli sicil ve güvenlik kriterleri ise önemini koruyor; adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve silahlı görev yapmaya engel durumlarının olmaması şartları devam edecek.

Bunun yanı sıra, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.