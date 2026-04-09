Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 bekçilik şartları değişti: Yeni bekçilik şartları neler ve yeni bekçi alımı yapılacak mı?

        Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak mahalle ve çarşı güvenliğini sağlayan bekçiler için, Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte başvuru şartları ve çalışma koşullarında güncellemeler yapıldı. Peki yeni bekçilik şartları neler? Yeni bekçi alımı yapılacak mı? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 09.04.2026 - 13:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce aday için 2026 bekçilik başvuru şartları güncellendi. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemelerle birlikte, çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında adayların uyması gereken kriterler yenilendi. Bu gelişmenin ardından adaylar, ''Bekçilikte yeni şartlar neler? Hangi kriterler aranıyor? Yeni bekçi alımı yapılacak mı?'' gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar…

        2

        2026 YENİ BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?

        İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımladı.

        Yeni düzenlemeye göre, erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılacak ilde son bir yıl boyunca ikamet etme şartı getirildi. Adli sicil ve güvenlik kriterleri ise önemini koruyor; adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve silahlı görev yapmaya engel durumlarının olmaması şartları devam edecek.

        Bunun yanı sıra, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

        3

        YENİ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

        2026 yılı çarşı ve mahalle bekçisi alımıyla ilgili olarak henüz resmi bir kontenjan duyurusu yapılmadı. Adaylar, hangi illerde ve kaç kişilik alım gerçekleştirileceğine dair bilgilerin ÖSYM ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak resmi açıklamaları bekliyor. Bu nedenle başvurular ve yerleştirme süreçleriyle ilgili net rakamlar henüz bilinmiyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
