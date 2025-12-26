Habertürk
        2026 bilirkişi ücretleri belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        2026 bilirkişi ücretleri belli oldu

        Adalet Bakanlığınca, "2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:57
        2026 bilirkişi ücretleri belli oldu
        Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretlerinin belirlendiği ilana göre, gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler ve sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ile icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 200 lira olacak.

        Bilirkişilere, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 800, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600 lira ödenecek.

        Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 2 bin 200, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 200, Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için de 5 bin 100 lira bilirkişi ücreti verilecek.

        Tarifeye göre, özel hukuk tüzel kişilerine yukarıda belirtilen dava ve işler için ise 5 bin 900 lira bilirkişi ücreti ödenecek.

        Yeni tarife 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

