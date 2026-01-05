Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları 2026 Dakar Rallisi'nin 2. etabında kazananlar belli oldu! - Motor Sporları Haberleri

        2026 Dakar Rallisi'nin 2. etabında kazananlar belli oldu!

        2026 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde ABD'li Seth Quintero, motosiklet sınıfında ise Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dakar Rallisi'nin 2. etabında kazananlar belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Yanbu ile Al-Ula kentleri arasındaki 400 kilometrelik parkurda yapıldı.

        Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 57 dakika 16 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Quintero elde etti.

        Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), ABD'li pilotun bir dakika 42 saniye arkasında ikinci, Suudi Arabistan'dan Yazeed Al-Rajhi (Overdrive) ise liderin bir dakika 56 saniye gerisinde üçüncü oldu.

        Etabı 8. sırada bitiren 5 kez Dakar Rallisi şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), genel klasmanda 7 saat 12 dakika 16 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

        MOTOSİKLETTE KAZANAN SANDERS

        Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Daniel Sanders, 4 saat 13 dakika 37 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

        REKLAM

        Avustralyalı pilotu, bir dakika 35 saniye sonra bitiş çizgisine giden İspanyol Edgar Canet (Red Bull KTM) ve bir dakika 46 saniye geriden gelen ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) takip etti.

        Rallide geçen yıl zafere ulaşan Sanders, genel klasmanda 7 saat 42 dakika 24 saniyelik süresiyle zirveye yerleşti.

        Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, yarın Al-Ula kentindeki 422 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

        Üst üste 7. kez Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar