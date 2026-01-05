2026 Dakar Rallisi'nin 2. etabında kazananlar belli oldu!

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Yanbu ile Al-Ula kentleri arasındaki 400 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 57 dakika 16 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Quintero elde etti.

Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), ABD'li pilotun bir dakika 42 saniye arkasında ikinci, Suudi Arabistan'dan Yazeed Al-Rajhi (Overdrive) ise liderin bir dakika 56 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Etabı 8. sırada bitiren 5 kez Dakar Rallisi şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), genel klasmanda 7 saat 12 dakika 16 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.