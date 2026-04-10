2026 Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? İşte Dünya Kupası maç tarihleri

Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olarak gösterilen 2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan her geçen gün artıyor. FIFA tarafından düzenlenen ve milyarlarca futbolseveri ekran başına kilitleyen dev turnuva öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın play-off turunda Romanya ve Kosova karşısında aldığı kritik galibiyetler, Türkiye’ye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası kapısını yeniden açtı. Play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından turnuvanın başlangıç tarihi, grup aşaması detayları ve maç takvimi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak, hangi ülkelerde oynanacak? İşte turnuvaya dair merak edilen maç programı ve detaylar…