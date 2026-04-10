2026 Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? İşte Dünya Kupası maç tarihleri
Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olarak gösterilen 2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan her geçen gün artıyor. FIFA tarafından düzenlenen ve milyarlarca futbolseveri ekran başına kilitleyen dev turnuva öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın play-off turunda Romanya ve Kosova karşısında aldığı kritik galibiyetler, Türkiye’ye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası kapısını yeniden açtı. Play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından turnuvanın başlangıç tarihi, grup aşaması detayları ve maç takvimi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak, hangi ülkelerde oynanacak? İşte turnuvaya dair merak edilen maç programı ve detaylar…
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası için futbol heyecanı 11 Haziran 2026’da başlayacak. Yaklaşık bir ay boyunca dünyanın dört bir yanından takımların mücadele edeceği dev organizasyon, 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla şampiyonun belli olmasıyla birlikte sona erecek.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.
2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)