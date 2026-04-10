        2026 Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? İşte Dünya Kupası maç tarihleri

        Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım hız kazandı. Dev organizasyon öncesinde heyecan giderek artarken, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova karşısında elde ettiği kritik galibiyetle turnuva biletini alması büyük sevinç yarattı. Futbol tutkunları ise şimdi "Dünya Kupası ne zaman başlayacak, hangi şehirlerde oynanacak ve turnuvaya hangi ülkeler katılıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Dünya Kupası'na dair merak edilen detaylar…

        Giriş: 10.04.2026 - 16:36
        Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olarak gösterilen 2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan her geçen gün artıyor. FIFA tarafından düzenlenen ve milyarlarca futbolseveri ekran başına kilitleyen dev turnuva öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın play-off turunda Romanya ve Kosova karşısında aldığı kritik galibiyetler, Türkiye’ye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası kapısını yeniden açtı. Play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından turnuvanın başlangıç tarihi, grup aşaması detayları ve maç takvimi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak, hangi ülkelerde oynanacak? İşte turnuvaya dair merak edilen maç programı ve detaylar…

        DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

        2026 FIFA Dünya Kupası için futbol heyecanı 11 Haziran 2026’da başlayacak. Yaklaşık bir ay boyunca dünyanın dört bir yanından takımların mücadele edeceği dev organizasyon, 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla şampiyonun belli olmasıyla birlikte sona erecek.

        DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

        2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.

        2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

        Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

        Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!