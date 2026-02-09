2026 Dünya Kupası play off: Türkiye- Romanya maçı ne zaman, saat kaçta?
FIFA Dünya Kupası hayalini diri tutan A Milli Futbol Takımı, Play-Off yarı finalinde son derece kritik bir sınava çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, dünya sahnesine bir adım daha yaklaşmak adına Romanya ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise bu kader maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi statta sahneleneceğini merakla araştırıyor. Peki, Türkiye- Romanya Dünya Kupası play off maçı ne zaman, saat kaçta?
TÜRKİYE- ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE-ROMANYA MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
İlk eleme maçları TV8 ekranlarında yayınlandı. Bu doğrultu da play-off aşamasının da bu kanalda yayımlanması bekleniyor.