Dünya Kupası hedefine giden yolda artık telafisi olmayan bir viraja giren A Milli Futbol Takımı, Play-Off yarı finalinde Romanya karşısında sahne alacak. Turnuva kaderini doğrudan etkileyecek bu kritik mücadele öncesinde, karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve ev sahipliği yapacak stadyum futbol kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde...