2026 DUS sınavı ne zaman? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi'ne (DUS) başvurmayı planlayan adaylar için sınav tarihi önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen DUS sınavının hangi tarihte gerçekleştirileceği ve giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığı adaylar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda, sınav tarihleriyle ilgili resmi takvim yakından takip edilirken, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı da araştırılıyor. Peki 2026 DUS sınavı ne zaman? İşte detaylar...
Diş hekimliği alanında uzmanlık hedefleyen binlerce aday için DUS heyecanı sürüyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimi ışığında, ''DUS sınavı hangi tarihte yapılacak?'' ve ''Sınav giriş yerleri belli oldu mu?'' soruları adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte bu konudaki detaylar…
2026 DUS SINAVI NE ZAMAN?
2026 yılı itibarıyla Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları, 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.
2026 DUS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
DUS sınavı giriş yerleriyle ilgili olarak adayları ilgilendiren resmi bir açıklama henüz yapılmadı. ÖSYM’nin duyuracağı sınav giriş belgelerine, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılması öngörülüyor.