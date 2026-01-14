2026 EKPSS kura tercih dönemi: EKPSS kura tercihleri nasıl yapılır?
2026 EKPSS kura tercih dönemi 8 Ocak 2026 tarihinde başladı. ÖSYM'nin yayımladığı resmi duyurunun ardından adaylar, tercih işlemlerini 2026-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu'nu esas alarak yapacak. Kamu kurumlarına gerçekleştirilecek yerleştirme öncesi tercih ve atama süreci merak ediliyor. Bu kapsamda "EKPSS kura tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih dönemi 8 Ocak itibarıyla başladı. Adayların tercih yaparken dikkate alması gereken 2026-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu, ÖSYM tarafından yayınlandı. Kılavuzda, tercih tarihleri, kontenjanlar ve atama sürecine ilişkin tüm detaylar yer alırken, adaylar nasıl tercih yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026 EKPSS kura tercihleri için son gün ne zaman, tercih nasıl yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde...
2026 EKPSS KURA TERCİH DÖNEMİ 8 OCAK’TA BAŞLADI
2026-EKPSS/Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme tercih dönemi 8 Ocak 2026 saat 10.30 itibarıyla başladı.
Adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı 2026-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu doğrultusunda 19 Ocak 2026 tarihine kadar tercihlerini yapabilecek.
2026 EKPSS KURA TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
2026 EKPSS kura tercih dönemi 19 Ocak 2026 tarihinde sona eriyor.
Bu kapsamda adaylar, 19 Ocak Pazartesi günü saat 23:59’a kadar tercihlerini yapmalı.
EKPSS KURA TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.