2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih dönemi 8 Ocak itibarıyla başladı. Adayların tercih yaparken dikkate alması gereken 2026-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu, ÖSYM tarafından yayınlandı. Kılavuzda, tercih tarihleri, kontenjanlar ve atama sürecine ilişkin tüm detaylar yer alırken, adaylar nasıl tercih yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026 EKPSS kura tercihleri için son gün ne zaman, tercih nasıl yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde...