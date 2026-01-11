2026 en düşük emekli maaşı belli oldu! Yeni yılda geçerli olacak en düşük emekli aylığı kaç TL?
En düşük emekli maaşı belli oldu... 7 Ocak Çarşamba günü Beştepe'de yapılan toplantı sonrasında yeni yılda geçerli olacak en düşük emekli maaşı belirlendi. Ak Parti Grup Başkanı Abdullar Güler'in açıklamasına göre; en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılacak ve 4 milyon 917 bin kişi yeni düzenlemeden etkilenecek. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
2026 en düşük emekli maaşı belli oldu. Emekli zammının yüzde 12,19 olarak belirlenmesinin ardından, en düşük emekli aylıklarına yapılacak zam oranı bekleniyordu. Bu kapsamda yapılacak zam oranı Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı. Peki, en düşük emekli maaşlarına yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?
2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.
2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Kök aylığı düşük olduğu için gelen zamla aylıkları 16 bin ve altında kalan emekliler için teklif kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Böylelikle en düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu.
2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?
Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının yüzde 18,48 oranında arttığını açıkladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TOPLANTI YAPILDI
En düşük emekli aylığı için toplantı 7 Ocak 2026 akşamı Beştepe'de gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler toplantıya katıldı.