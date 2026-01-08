Habertürk
        2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon farkına göre ne kadar oldu?

        2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, neye göre zamlanacak?

        2026 yılı için emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 12,19 olarak netleşti. Bu gelişmenin ardından milyonlarca emeklinin gözü, en düşük emekli maaşında yapılacak artışa çevrildi. Dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelerek, konuya dair Beştepe'de toplantı yaptı. Peki, 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Giriş: 08.01.2026 - 15:50 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:50
        1

        2026 emekli zammının yüzde 12,19 olarak açıklanmasının ardından sıra, en düşük emekli aylığına döndü. Dün konuya ilişkin Beştepe'de yapılan toplantıda, en düşük emekli maaşının 6 aylık enflasyona göre artması halinde bütçeye 49 milyar-50 milyar TL civarı yansıyacağı kaydedildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler

        2

        2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TOPLANTI YAPILDI

        En düşük emekli aylığı için toplantı 7 Ocak 2026 akşamı Beştepe'de gerçekleşti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler toplantıya katıldı.

        AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon farkı kadar artırılması halinde 4 milyon 11 bin emekli için bütçeye maliyetin 49 milyar-50 milyar TL civarı olacağını kaydetti.

        En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi 9 Ocak Cuma yarın Meclis'e sunulacak.

        4

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak.

        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
