2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından, işsizlik maaşına yapılan artış da kamuoyunun gündemine geldi. Yapılan düzenleme ile birlikte 2026 yılında geçerli olacak işsizlik ödeneğinin en düşük ve en yüksek tutarları netleşti. Gelişmenin ardından gözler zamlı işsizlik maaşı tutarlarına çevrildi. İşte, 2026 yılına ait işsizlik ödeneğine ilişkin tüm detaylar…