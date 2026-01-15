Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL'ye yükseldi, yüzde kaç zam geldi? Zamlı evde bakım aylığı ne zaman hesaba yatacak?

        Ocak–Haziran dönemi için memur maaşlarına yüzde 18,60 oranında zam yapılmasının ardından, bu artışa paralel olarak sosyal yardım ödemeleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım yardımı da memur zam oranı doğrultusunda artırıldı. Güncellenen tutarın netleşmesiyle birlikte 2026 yılında geçerli olacak evde bakım maaşı gündeme geldi. Peki, 2026 evde bakım maaşı kaç TL oldu ve zamlı maaş ne zaman hesaba yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:40
        1

        2026 yılının Ocak–Haziran döneminde memur maaşlarına yüzde 18,60 zam yapılmasının ardından, bu artışa bağlı olarak memur zammına endeksli sosyal destek ödemeleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda evde bakım yardımı, belirlenen zam oranı doğrultusunda artırıldı. Güncellemenin ardından 2026 yılında geçerli olacak evde bakım maaşı tutarı merak konusu oldu. Peki, 2026 evde bakım maaşı kaç TL olarak belirlendi?

        2

        2026 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Memur zammının yüzde 18,60 olarak belirlenmesinin ardından 2026 yılı evde bakım maaşı da netleşti.

        Buna göre, evde bakım maaşı 11 bin 702 liradan, 13 bin 878 liraya çıktı.

        3

        2026 ZAMLIEVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Ocak 2026 Perşembe evde bakım maaşlarının hesaba yattığını açıkladı.

        Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 13 bin 878 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

        4

        2026 ZAMLI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

        Ağır silikozis hastalarına ödenen aylık tutarı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya,

        Yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya,

        Yüzde 40–69 arası engelli oranına sahip vatandaşlara ödenen aylık 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,

        Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya,

        18 yaş altı engelli yakını bulunan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,

        2026 yılı Ocak–Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı tutarı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya,

        SED hizmeti kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya,

        Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödemelerin ortalaması 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya, yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
