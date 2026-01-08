Memur zam oranına göre zamlı evde bakım yardımı kaç lira oldu?
Ocak–Haziran dönemi için memur maaş zammının yüzde 18,60 olarak belirlenmesiyle birlikte sosyal yardım ödemelerinde uygulanacak yeni tutarlar da netleşti. Bu kapsamda, bakıma muhtaç engelli bireylerin evde bakımını üstlenen vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı da memur zam oranına paralel olarak artırıldı. Yapılan artışın ardından 2026 yılında evde bakım maaşının kaç TL olduğu merak konusu oldu. Peki, 2026 evde bakım maaşı ne kadar oldu?
2026 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur zammının yüzde 18,60 olarak belirlenmesinin ardından 2026 yılı evde bakım maaşı da netleşti.
Buna göre, evde bakım maaşı 11 bin 702 liradan, 13 bin 878 liraya çıktı.
2026 ZAMLI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?
Ağır silikozis hastalarına ödenen aylık tutarı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya,
Yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya,
Yüzde 40–69 arası engelli oranına sahip vatandaşlara ödenen aylık 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,
Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya,
18 yaş altı engelli yakını bulunan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,
2026 yılı Ocak–Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı tutarı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya,
SED hizmeti kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya,
Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödemelerin ortalaması 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya, yükseldi.