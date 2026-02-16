Canlı
        Güneş tutulması tarihi: Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

        Güneş tutulması tarihi: Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

        Bu yılın ilk Güneş tutulması tarihi araştırmaları hız kazandı. 2026 yılında gerçekleşecek tutulma, halkalı güneş tutulması şeklinde görülecek. Ay gezegeninin Güneş ve Dünya arasına girerek oluşan tutulma, gökbilimciler ve Astroloji severler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Güneş tutulması hangi gün, saat kaçta olacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 16.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:36
        1

        2026 yılının ilk güneş tutulması için geri sayım başladı. Ay’ın, Güneş ve Dünya’nın arasına girmesi ile oluşan tutulma, bu yıl Şubat ayında gerçekleşecek. Astrolojiye göre Güneş tutulmaları genellikle yeni başlangıçlar, yön değişiklikleri ve farkındalıklar ile ilişkilendirilir. Bu yılın ilk güneş tutulması, halkalı güneş tutulması şeklinde görülecek. Bu kapsamda “Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den gözükecek mi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

        Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

        3

        2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ

        2026 yılının ilk Güneş tutulması 17 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Bu tutulma Halkalı Güneş tutulması şeklinde olacak.

        4

        HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

        Halkalı Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesine rağmen Güneş’i tamamen kapatamadığı tutulma türüdür.

        Ay, Dünya’ya daha uzak olduğu için gökyüzünde daha küçük görünür ve Güneş’in ortasını örterken kenarlarda parlak bir ışık halkası bırakır. Bu görüntü “ateş çemberi” olarak adlandırılıyor. Bu tutulma sırasında hava tamamen karanlık olmaz ancak ışık belirgin şekilde azalır ve izlerken mutlaka özel güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

        5

        GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖZÜKECEK Mİ?

        Halkalı Güneş tutulması Türkiye’den çıplak gözle doğrudan izlenemeyecek.

        Tutulma, yalnızca Antarktika üzerindeki dar bir hat boyunca halkalı (ateş çemberi) şeklinde görülebilecek. Arjantin ve Şili’nin en güney kesimleri ile Güney Afrika’nın geniş bir bölümü olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik ve Madagaskar dahil tutulmayı parçalı olarak gözlemleyebilecek.

        6

        GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

        Güneş tutulmasını izlerken göz sağlığını korumak çok önemlidir çünkü Güneş’e doğrudan bakmak kalıcı görme hasarına yol açabilir. Bu nedenle tutulma sırasında mutlaka üzerinde ISO 12312-2 standardı bulunan özel güneş gözlükleri kullanılmalıdır; normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamaz.

        Teleskop veya dürbünle izlemek isteyenlerin ise cihazlarına özel güneş filtresi takmaları gerekir, aksi halde ciddi göz yaralanmaları oluşabilir. En güvenli yöntemlerden biri dolaylı izleme tekniğidir; örneğin bir kartona küçük bir delik açıp Güneş ışığını beyaz bir yüzeye yansıtarak tutulmayı yansımadan izlemek mümkündür. Çıplak gözle bakmak, röntgen filmi ya da koyu renkli cam kullanmak kesinlikle güvenli değildir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
