2026 İOKBS Bursluluk sınavı takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS giriş yerleri açıklandı mı?

Şişli'de otelde ölü bulunan turistte "zehirlenme" şüphesi

(DHA) İstanbul Şişli'de konakladığı otelde ölü bulunan 82 yaşındaki Suudi turist Almehmadi Saeed Suwaılem'in, bir gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ihtimali değerlendirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.