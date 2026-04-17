2026 İOKBS Bursluluk sınavı takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS giriş yerleri açıklandı mı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci ve veli, sınava ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
- Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.
- Tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilere dört seçenekli toplam 80 soru yöneltilecek.
- Adaylara sınavı tamamlamaları için 100 dakika süre tanınacak.
BURSLULUK SINAVI (İOKBS) GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce erişime açılacak. Adaylar, belgeyi Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden temin edebilecek.