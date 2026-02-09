KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

Kur’an-ı Kerim’de Kadir gecesini konu edinen ayetler mevcuttur. Allah (c.c) Duhan suresinde tüm kullarına şu şekilde buyuruyor: "Biz Kuran-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz zaten insanları her daim uyarmaktayız."

Duhan suresinde buyrulduğu üzere Kuran bu gece inmeye başlamıştır. Ayrıca Kadir suresinde de öneminden bahsediliyor. Allah (c.c) Kadir suresinde bu gece için şunları buyuruyor: "Kadir Gecesini bilir misiniz? Biz Kuran'ı o gece indirmeye başladık. O gece, bin aydan daha hayırlı bir aydır. Kadir gecesinde melekler ve ruhlar Allah'ın emriyle çeşitli işleri yerine getirmek için yere inerler. O gece yeryüzü güneş doğana kadar serin ve esnek olur."