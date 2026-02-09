Habertürk
        2026 Kadir Gecesi tarihi: Kadir gecesi ne zaman, Kadir gecesinde ne oldu, Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor?

        2026 Kadir Gecesi tarihi: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

        Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Kadir Gecesi tarihi gündeme geldi. Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmeye başlamıştır. Kadir Gecesi'nin 2026 yılında hangi güne denk geldiği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle netleşti. Peki Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi ve faziletleri neler? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 09.02.2026 - 16:12 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:12
        1

        Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir gecesi tarihi araştırmaları hız kazandı. Ramazan ayının 27.gecesi olarak bilinen bu mübarek gecede Kur’an-ı Kerim, Cebrail (a.s) aracılığıyla Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) vahiy yoluyla indirilmeye başlanmıştır. Müslümanlar bu geceyi namaz, dua, tövbe ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile birlikte bolca ibadetle geçiriyor. Peki, 2026 Diyanet takvimi ile Kadir gecesi ne zaman idrak edilecek, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler neler? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        KADİR GECESİ NEDİR?

        Kadir gecesi, İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan gecedir. Kadir gecesi Ramazan ayının 27. günü karşılanır.

        Kuran bu gece ilk olarak Hz. Peygambere (s.a.v) indirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla Kuran'ın indirilmeye başlandığı gün olarak kabul edilmiş ve bu şekilde kutlanmaya başlamıştır.

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        İslam dünyasında Ramazan’ın 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul ediliyor.

        Bu kapsamda Diyanet dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

        4

        KADİR GECESİNDE NE OLDU?

        Kadir Gecesi’nde, Allah tarafından görevlendirilen vahiy meleği Cebrâil, 610 yılında Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda, 40 yaşındaki Hz. Muhammed’e gelerek Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini indirmeye başlamıştır.

        İlk vahiy olan “Oku!” (Alak Suresi’nin ilk ayetleri) bu gecede indirildi. Allah, Kur’an-ı Kerim’de, Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirildiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.

        5

        KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

        Kur’an-ı Kerim’de Kadir gecesini konu edinen ayetler mevcuttur. Allah (c.c) Duhan suresinde tüm kullarına şu şekilde buyuruyor: "Biz Kuran-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz zaten insanları her daim uyarmaktayız."

        Duhan suresinde buyrulduğu üzere Kuran bu gece inmeye başlamıştır. Ayrıca Kadir suresinde de öneminden bahsediliyor. Allah (c.c) Kadir suresinde bu gece için şunları buyuruyor: "Kadir Gecesini bilir misiniz? Biz Kuran'ı o gece indirmeye başladık. O gece, bin aydan daha hayırlı bir aydır. Kadir gecesinde melekler ve ruhlar Allah'ın emriyle çeşitli işleri yerine getirmek için yere inerler. O gece yeryüzü güneş doğana kadar serin ve esnek olur."

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
