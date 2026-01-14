Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi, yeni kıdem tazminatı ne zamandan itibaren geçerli?

        Kıdem tazminatı tavanı kaç TL'ye yükseldi, ne zamandan itibaren geçerli?

        2026 yılı için kıdem tazminatı tavanı açıklandı. 2025'in ikinci yarısında 53 bin 919 TL olarak uygulanan tavan tutar, yeni yılda artış gösterdi. Ancak 2023'te memur maaşlarına "ilave ödeme" kapsamında verilen 8.077 TL'lik seyyanen zammın emekli maaşlarına dahil edilmemesi, hem kamuda hem de özel sektörde geçerli olan kıdem tazminatı tavanının daha sınırlı düzeyde kalmasına yol açtı. Peki, 2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 17:38 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından, çalışanların merakla beklediği 2026 yılı kıdem tazminatı tavanı netleşti. Belirlenen yeni tavan tutar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren iş sözleşmesi sona eren çalışanlar için geçerli olacak. Ocak ayı öncesinde istifa dilekçesini vermiş ancak ayrılış süreci yeni yılda devam eden çalışanlar ise bu güncel tutardan faydalanamayacak. İşte, 2026 kıdem tazminatı tavanı

        2

        2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

        2025 yılında temmuz – aralık döneminde 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL’ye yükseldi. Bu tutarın üzerinden damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 64.455,80 TL olacak.

        3

        2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2026 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak.

        4

        KİMLER YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVAN ORANINDAN YARARLANABİLİR?

        İşten 31 Aralık 2025 tarihinde ayrılan ve ödemesi ocak ayına sarkmış olanlar yeni kıdem tazminatı tavanından yararlanamazlar. Brüt ücreti 54 bin lira ve üzerinde olan özel sektör işçileri 1 Ocak’tan sonra emekli olduklarında veya kıdem tazminatı alabilecek şekilde iş akdi sona erdiğinde yeni tavan üzerinden kıdem tazminatı alabilecekler.

        Kamu işçileri ücretlerini ayın 15’inde aldıkları için 14 Ocak 2026 tarihinden önce işten ayrılan kamu işçileri önceki kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar. İş akdi 15 Ocak 2026 tarihinde sona eren kamu işçileri ise yeni kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar.

        Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı ise son aldıkları ücrete göre belirleniyor. İşçilerin ücreti çalıştıkları ayın sonunda ödendiği için 1 Ocak 2026 tarihinde işten ayrılmış olsa bile asgari ücretle çalışan işçilerin kıdem tazminatı 2025 yılında uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanır.

        5

        KIDEM TAZMİNATI TAVANI DÜŞÜK KALDI

        2023 yılında memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan 8.077 TL’lik seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması kıdem tazminatı tavanını olumsuz etkiliyor. 2023 yılı temmuz ayında 8.077 TL ile başlayan seyyanen zammın karşılığı 2026 ocak ayı itibarıyla 22.157 TL’ye yükseldi. Seyyanen zam en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesinde dikkate alınmadığı için kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı tavanı da düşük kaldı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi