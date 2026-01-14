Kıdem tazminatı tavanı kaç TL'ye yükseldi, ne zamandan itibaren geçerli?
2026 yılı için kıdem tazminatı tavanı açıklandı. 2025'in ikinci yarısında 53 bin 919 TL olarak uygulanan tavan tutar, yeni yılda artış gösterdi. Ancak 2023'te memur maaşlarına "ilave ödeme" kapsamında verilen 8.077 TL'lik seyyanen zammın emekli maaşlarına dahil edilmemesi, hem kamuda hem de özel sektörde geçerli olan kıdem tazminatı tavanının daha sınırlı düzeyde kalmasına yol açtı. Peki, 2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından, çalışanların merakla beklediği 2026 yılı kıdem tazminatı tavanı netleşti. Belirlenen yeni tavan tutar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren iş sözleşmesi sona eren çalışanlar için geçerli olacak. Ocak ayı öncesinde istifa dilekçesini vermiş ancak ayrılış süreci yeni yılda devam eden çalışanlar ise bu güncel tutardan faydalanamayacak. İşte, 2026 kıdem tazminatı tavanı
2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
2025 yılında temmuz – aralık döneminde 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL’ye yükseldi. Bu tutarın üzerinden damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 64.455,80 TL olacak.
2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2026 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak.
KİMLER YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVAN ORANINDAN YARARLANABİLİR?
İşten 31 Aralık 2025 tarihinde ayrılan ve ödemesi ocak ayına sarkmış olanlar yeni kıdem tazminatı tavanından yararlanamazlar. Brüt ücreti 54 bin lira ve üzerinde olan özel sektör işçileri 1 Ocak’tan sonra emekli olduklarında veya kıdem tazminatı alabilecek şekilde iş akdi sona erdiğinde yeni tavan üzerinden kıdem tazminatı alabilecekler.
Kamu işçileri ücretlerini ayın 15’inde aldıkları için 14 Ocak 2026 tarihinden önce işten ayrılan kamu işçileri önceki kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar. İş akdi 15 Ocak 2026 tarihinde sona eren kamu işçileri ise yeni kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar.
Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı ise son aldıkları ücrete göre belirleniyor. İşçilerin ücreti çalıştıkları ayın sonunda ödendiği için 1 Ocak 2026 tarihinde işten ayrılmış olsa bile asgari ücretle çalışan işçilerin kıdem tazminatı 2025 yılında uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanır.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI DÜŞÜK KALDI
2023 yılında memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan 8.077 TL’lik seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması kıdem tazminatı tavanını olumsuz etkiliyor. 2023 yılı temmuz ayında 8.077 TL ile başlayan seyyanen zammın karşılığı 2026 ocak ayı itibarıyla 22.157 TL’ye yükseldi. Seyyanen zam en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesinde dikkate alınmadığı için kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı tavanı da düşük kaldı.