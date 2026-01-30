2026 ÖSYM sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihi araştırılıyor. Devlet kadrolarında kamu personeli olarak atanmak isteyen binlerce aday, KPSS başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. ÖSYM’nin 14 Kasım’da yayınladığı 2026 sınav takvimi ile KPSS oturumlarının tarihi duyuruldu. Bu kapsamda “2026 KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim sınavları hangi güne denk geliyor, başvuru tarihleri ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...