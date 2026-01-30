Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 KPSS ne zaman? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaokul oturumları hangi güne denk geliyor, başvuru tarihleri ne zaman?

        2026 ÖSYM takvimi ile KPSS tarihi ne zaman? KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim sınavları hangi gün yapılacak?

        KPSS takvimi, kamu personeli olmak isteyen milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Her yıl Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen KPSS oturumlarının tarihleri ÖSYM 2026 sınav takvimi ile belli oldu. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar KPSS detaylarını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 17:38 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:38
        1

        2026 ÖSYM sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihi araştırılıyor. Devlet kadrolarında kamu personeli olarak atanmak isteyen binlerce aday, KPSS başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. ÖSYM’nin 14 Kasım’da yayınladığı 2026 sınav takvimi ile KPSS oturumlarının tarihi duyuruldu. Bu kapsamda “2026 KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim sınavları hangi güne denk geliyor, başvuru tarihleri ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...

        2

        2026 KPSS SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

        Türkiye’de devlet kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım devam ediyor. 14 Kasım’da yayımlanan 2026 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sınav tarihleri belli oldu.

        3

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. Adaylar sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Alan Bilgisi oturumları ise 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

        4

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        5

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        6

        KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin yayımlandığı 2026 sınav takvimine göre:

        KPSS Lisans sınav sonuçları 7 Ekim 2026,

        KPSS Önlisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026,

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
