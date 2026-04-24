2026 KPSS sınav tarihi: 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2026 takvimi, kamuya girmek isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarının ne zaman yapılacağını ve başvuruların hangi tarihlerde alınacağını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS sınavı hangi tarihte yapılacak ve başvuru süreci ne zaman başlayacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 27 Ağustos’ta başlayacak ve 8 Eylül 2026’ya kadar devam edecek. Adaylar sınava 25 Ekim 2026 tarihinde katılacak. Sınav sonuçlarının ise 19 Kasım 2026’da ilan edilmesi planlanıyor.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026
2026 KPSS Ön Lisans oturumu için başvuru süreci 29 Temmuz’da başlayacak ve 10 Ağustos 2026’da sona erecek. Sınav 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Sonuçların ise 30 Ekim 2026’da adayların erişimine açılması bekleniyor.
KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026
2026 KPSS Lisans oturumları için başvurular 1–13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının 7 Ekim 2026’da açıklanması planlanıyor.