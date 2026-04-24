Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 KPSS sınav tarihi: 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS sınavı ne zaman, kaç oturum olacak, sınava kimler katılabilecek?

        ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2026 takvimi, kamuya girmek isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarının ne zaman yapılacağını ve başvuruların hangi tarihlerde alınacağını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS sınavı hangi tarihte yapılacak ve başvuru süreci ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 KPSS süreci yaklaşırken, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimi adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) adayları, başvuru tarihleri ile sınav gününü araştırıyor. Peki, KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav hangi tarihte yapılacak?

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

        2026 KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 27 Ağustos’ta başlayacak ve 8 Eylül 2026’ya kadar devam edecek. Adaylar sınava 25 Ekim 2026 tarihinde katılacak. Sınav sonuçlarının ise 19 Kasım 2026’da ilan edilmesi planlanıyor.

        3

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

        2026 KPSS Ön Lisans oturumu için başvuru süreci 29 Temmuz’da başlayacak ve 10 Ağustos 2026’da sona erecek. Sınav 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Sonuçların ise 30 Ekim 2026’da adayların erişimine açılması bekleniyor.

        4

        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

        2026 KPSS Lisans oturumları için başvurular 1–13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının 7 Ekim 2026’da açıklanması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
