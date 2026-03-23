2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı'nın bitimiyle Kurban Bayramı tarihi gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre bayram günleri netlik kazanmış durumda. Bayram tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarım gün ve bayramın dört gün olmasıyla birlikte toplam 4,5 gün sürecek.
Ancak Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi halinde tatil süresi 9 güne çıkabilir. Konuya ilişkin resmi açıklamalarla birlikte bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı netleşecek.
Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.