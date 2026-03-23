        Haberler Bilgi Gündem 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, bayram tatili ne kadar sürecek?

        2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

        Ramazan Bayramı'nın bitimiyle Kurban Bayramı tarihi gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre bayram günleri netlik kazanmış durumda. Bayram tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Yıllık izinlerini ve seyahat rotalarını önceden planlamak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı tarihini araştırıyor. Diyanet’in 2026 dini günler takvimini yayınlamasıyla Ramazan Bayramı tatilinin hangi günlere denk geldiği belli oldu. Peki, “Kurban bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, kaç gün sürecek?" İşte konuya dair ayrıntılar

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak.

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarım gün ve bayramın dört gün olmasıyla birlikte toplam 4,5 gün sürecek.

        Ancak Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi halinde tatil süresi 9 güne çıkabilir. Konuya ilişkin resmi açıklamalarla birlikte bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı netleşecek.

        Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. günü: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

