2026 LGS sınav ve başvuru tarihleri, 8. Sınıf öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular sorulacak. Hedeflediği liseye yerleşmek isteyen öğrenciler, LGS başvuru tarihlerini merak ediyor. Bu kapsamda “MEB ile 2026 LGS kılavuzu yayınlandı mı, başvuru tarihleri belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...