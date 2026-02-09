Habertürk
        2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ile LGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        2026 LGS sınav tarihi: MEB ile LGS başvuru tarihleri belli oldu mu?

        2026 yılının Liselere Geçiş Sistemi (LGS) doğrultusunda gerçekleşecek merkezi sınav tarihi araştırılıyor. 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan sınavın soruları, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında bulunan konu ve müfredata göre hazırlanacak. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen öğrenciler, MEB'in resmi duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2026 LGS sınavı ne zaman, başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 14:46 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:46
        1

        2026 LGS sınav ve başvuru tarihleri, 8. Sınıf öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular sorulacak. Hedeflediği liseye yerleşmek isteyen öğrenciler, LGS başvuru tarihlerini merak ediyor. Bu kapsamda “MEB ile 2026 LGS kılavuzu yayınlandı mı, başvuru tarihleri belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        2026 LGS SINAVI NE ZAMAN?

        2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        3

        LGS SINAV SORULARI MÜFREDATA GÖRE HAZIRLANACAK

        LGS sınavında yer alacak tüm sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında bulunan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Sınavda, 8'inci sınıf öğrencilerinin okulda edindikleri bilgi ve beceriler ölçülecek.

        4

        LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        2026 LGS sınavının başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        2025 LGS başvuruları, 2 – 11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılmıştı.

        5

        LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılının LGS başvuru ve uygulama kılavuzunu henüz yayınlamadı.

        2025 LGS başvuru kılavuzu, 18 Mart tarihinde MEB tarafından yayımlanmıştı.

        6

        2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?

        MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
