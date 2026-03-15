        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Mart halka arz olan şirketler: Bu ay kaç şirket halka arz oldu, kaç lot dağıtıldı, hisse fiyatı ne kadardı?

        Mart ayında halka arz hareketliliği yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ayın başından bu yana Savur GYO, Gentaş Kimya, Luxera GYO ve MetropolCard olmak üzere dört şirket halka arz sürecini tamamladı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketler, yatırımcılara milyonlarca lot dağıtımı gerçekleştirirken hisseler Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Peki, 2026 Mart ayında hangi şirketler halka arz oldu, halka arz takvimi nasıl ilerliyor? İşte 2026 Mart halka arz takvimi ve merak edilen ayrıntılar…

        Giriş: 15.03.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Mart ayı, halka arz yatırımcıları açısından hareketli bir dönem olarak öne çıkıyor. Ayın başından bu yana Savur GYO, Gentaş Kimya, Luxera GYO ve MetropolCard olmak üzere dört şirket halka arz sürecini tamamladı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketler milyonlarca lot dağıtımı gerçekleştirdi. İşte tüm ayrıntılarıyla 2026 Mart ayı halka arz takvimi…

        Şirket adı: Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

        Lot miktarı: 295 milyon 400 bin lot

        Hisse fiyatı: 3 lira 64 kuruş

        Talep toplama tarihleri: 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026

        Halka arz sonuçları: Firma kişi başına 611 TL değerinde 168 lot verdi. Firmanın halka arzına 701 bin 103 kişi katıldı.

        İlk Bist işlem tarihi: 6 Mart 2026

        Şirket adı: Gentaş Kimya

        Lot miktarı: 124 milyon 845 bin lot

        Hisse fiyatı: 11 TL

        Talep toplama tarihleri: 2-3 Mart 2026

        Halka arz sonuçları: Gentaş Kimya kişi başına 1705 TL değerinde 155 lot verdi. Firmanın halka arzına 805 bin 312 kişi katıldı.

        İlk Bist işlem tarihi: 6 Mart 2026

        Şirket adı: Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

        Lot miktarı: 120 milyon lot

        Hisse fiyatı: 12,05 TL

        Talep toplama tarihleri: 2-3-4 Mart 2026

        Halka arz sonuçları: Şirket kişi başına 675 TL değerinde 54 lot verdi. Şirketin halka arzına 887 bin 852 kişi katıldı.

        İlk Bist işlem tarihi: 10 Mart 2026

        Şirket adı: MetropolCard

        Lot miktarı: 18 milyon 900 bin lot

        Hisse fiyatı: 80 TL

        Talep toplama tarihleri: 2-3-4 Mart 2026

        Halka arz sonuçları: Şirket kişi başına 720 TL değerinde 9 lot verdi. Halka arza toplamda 964 bin 747 kişi katıldı.

        İlk Bist işlem tarihi: 11 Mart 2026

