2026 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ile sömestr tatili tarihi: 15 tatil ve ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlanmasıyla birlikte sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Kasım ayında ilk ara tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ikinci ara tatil ve sömestr tatilinin ne zaman olacağını araştırıyor. Bu kapsamda "Sömestr (15 tatil) ne zaman başlayacak, ara tatil hangi tarihlere denk geliyor?" sorularının cevapları haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasının ardından sömestr tatilinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenci ve öğretmenler 15 tatilin hangi günlere denk geleceğini araştırıyor. Peki sömestr (15 tatil) ne zaman, ara tatil hangi gün başlıyor? İşte sömestr tatiline dair detaylar haberimizde...
SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?
2025-2026 MEB çalışma takvimine göre sömestr tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.