        2026 MTV, kimlik, ehliyet ücretleri belli oldu! Yeni yılda MTV, kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

        2026 MTV, kimlik, ehliyet ücretleri belli oldu! Yeni yılda MTV, kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

        Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeniden değerlendirme oranı belli oldu. Buna göre 2026 MTV, kimlik, ehliyet ücretleri değişti. 2025 yılı için yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak uygulanacak. Yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti yeniden değerleme oranında artacak. Peki, 2026 MTV, kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

        Giriş: 21.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 21.12.2025 - 09:49
        2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Yeniden değerlendirme oranına göre 2026 MTV, kimlik, ehliyet ücretleri duyuruldu. İşte, güncel MTV, kimlik, ehliyet ücretleri

        2

        EHLİYET HARCI 2026 YILINDA NE KADAR OLACAK?

        B sınıfı ehliyet harcı yeni yılda 5.678 TL'den 7.122 TL'ye yükselecek.

        YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU ?

        2026'da yurt dışı çıkış harcının 1.000 TL'den 1.250 TL'ye çıkması bekleniyor.

        3

        2026 MTV FİYATLARI

        Geçtiğimiz yıl açıklanan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında yapılan TÜİK enflasyon verisi açıklamasında ise yeniden değerleme oran % 25,49 olarak belirlendi. Bu yıl ise oranın yüzde 22 ile yüzde 24 arasında olması öngörülüyordu.

        4

        ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ 2026

        Zamlı pasaport ücretleri şu şekilde olacak;

        • Pasaport defter bedeli: 1.424 TL
        • 6 aylık pasaport: 2.956 TL
        • 1 yıllık pasaport: 4.296 TL
        • 2 yıllık pasaport: 7.065 TL
        • 3 yıllık pasaport: 10.065 TL
        • 3+ yıllık pasaport: 14.146 TL
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
