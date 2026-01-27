Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Ocak faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veriyor, geri ödeme kaç ayda yapılıyor?

        2026 Ocak faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

        Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankaların faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında güncellemeler yapıldı. Güncel kampanyalar kapsamında beş banka, müşterilerine 65 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sunuyor. Bu gelişmelerin ardından, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların hangileri olduğu merak konusu oldu. İşte, faizsiz kredi veren bankalar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:25
        1

        Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde güncellemeye gitti. Kredi ve avans tutarlarını artıran bankalar, aynı zamanda ilk kez müşteri olacaklar için de faizsiz finansman imkânları sunuyor. Bu kapsamda, faizsiz kredi sağlayan bankalar ve güncel tutarlar merak ediliyor. İşte, faizsiz kredi veren bankaların listesi…

        2

        GARANTİ BBVA

        - 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade

        3

        AKBANK

        - 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi

        - 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.

        4

        DENİZBANK

        - 65 bin TL kredi, 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans 3 ay vade

        5

        İŞ BANKASI

        - 25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

        6

        QNB

        - 60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
