2026 Ocak faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankaların faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında güncellemeler yapıldı. Güncel kampanyalar kapsamında beş banka, müşterilerine 65 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sunuyor. Bu gelişmelerin ardından, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların hangileri olduğu merak konusu oldu. İşte, faizsiz kredi veren bankalar…
GARANTİ BBVA
- 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
- 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade
AKBANK
- 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
- 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.