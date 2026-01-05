Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Ocak halka arz olan firmalar: Formül Plastik ve Metal Sanayi, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Meysu Gıda halka arz detayları

        Ocak halka arz takvimi: Bu ay hangi şirketler halka arz oluyor?

        SPK, yılın başında üç firmaya halka arz onayı verdi. Bu kapsamda Ocak ayı içinde Formül Plastik ve Metal Sanayi, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Meysu Gıda halka arz olacak. İşte, 2026 Ocak halka arz takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:14
        1

        Ocak halka arz takvimi işliyor. Yılın ilk günlerinde Formül Plastik ve Metal Sanayi, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Meysu Gıda halka arz oluyor. Milyonlarca lot dağıtmaya hazırlanan firmalar, önümüzdeki günlerde borsaya açılacak. İşte, 2026 Ocak halka arz takvimi

        2

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.

        TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?

        Firma 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        3

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ LOT MİKTARI

        Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 174 Lot (5261 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 104 Lot (3144 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 75 Lot (2268 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 52 Lot (1572 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 37 Lot (1118 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 24 Lot (725 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 16 Lot (483 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 12 Lot (362 TL).

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

        Yüzde 70 yatırımlar

        Yüzde 30 işletme sermayesi

        4

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.2 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Halka açıklık: Yüzde 25

        Katılım endeksine uygun

        Bist kodu: FRMPL

        5

        Z GYO HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 9,77 TL olarak belirlendi.

        TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        6

        Z GYO LOT MİKTARI

        Firma toplamda 84 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 283 Lot (2764 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 170 Lot (1660 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 121 Lot (1182 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 85 Lot (830 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 60 Lot (586 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (371 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 27 Lot (263 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (185 TL).

        7

        Z GYO HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 20-30 Portföydeki arsalar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirme yatırımları ve gayrimenkule dayalı hak kapsamındaki proje yatırımları.

        - Yüzde 25-35 Lagun diplomatik site projesi yatırımları.

        - Yüzde 25-35 Finansal yükümlülük ödemesi.

        - Yüzde 10-20 İşletme sermayesi.

        8

        Z GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        Z GYO HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 825 milyon TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Halka açıklık: Yüzde 30,4

        Bist kodu: ZGYO

        9

        MEYSU GIDA HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 7,50 TL olarak belirlendi.

        MEYSU GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 5-6-7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        10

        MEYSU GIDA LOT MİKTARI

        Firma toplamda 175 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 525 Lot (3937 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 315 Lot (2362 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 225 Lot (1687 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 158 Lot (1185 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 112 Lot (840 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (540 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (375 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (270 TL).

        MEYSU GIDA HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 40-50 Kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım.

        - Yüzde 50-60 İşletme sermayesi

        11

        MEYSU GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        Şirket Hakkında

        Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        MEYSU GIDA HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Katılım endeksine uygun

        Halka açıklık: Yüzde 20,48

        Bist Kodu: MEYSU

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
