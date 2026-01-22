Habertürk
        2026 Ocak halka arz takvimi: Bu ay hangi firmalar halka arz oldu, kişi başına kaç lot verdi, ne zaman borsaya açıldı?

        Sermaye Piyasası Kurulu, Ocak ayı içerisinde dört firmanın halka arzına onay verdi. Farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalar, milyonlarca lot dağıttı. Yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen halka arz takvimi işliyor. Peki, Ocak ayında hangi şirketler halka arz oldu, kişi başına kaç lot verdi?

        Giriş: 22.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:06
        1

        Yılın ilk ayı, halka arz açısından oldukça yoğun geçti. Toplamda dört firma ay içerisinde halka arz oldu; Formül Plastik, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Meysu Gıda ve Üçay Mühendislik milyonlarca lot dağıttı. İşte yatırımcılar için Ocak ayında borsaya açılan şirketlere yakın bir bakış...

        2

        Şirket ismi: Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        Hisse fiyatı: 7,50 TL

        Talep toplama tarihleri: 5-6-7 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: 13 Ocak 2026

        Lot miktarı: 175 milyon lot

        Halka arz sonuçları: 646.385 katılım ~ 122 Lot (915 TL)

        3

        Şirket ismi: Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.

        Hisse fiyatı: 30,24 TL

        Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: 15 Ocak 2026

        Lot miktarı: 40 milyon lot

        Halka arz sonuçları: 679.834 katılım ~ 39 Lot (1179 TL)

        4

        Şirket ismi: Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Hisse fiyatı: 9,77 TL

        Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: 16 Ocak 2026

        Lot miktarı: 84 milyon 500 bin lot

        Halka arz sonuçları: 431.279 katılım ~ 98 Lot (957 TL)

        5

        Şirket ismi: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.

        Hisse fiyatı: 18 TL

        Talep toplama tarihleri: 14-15-16 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: 22 Ocak 2026

        Lot miktarı: 60 milyon lot

        Halka arz sonuçları: 785.446 katılım ~ 54 Lot (972 TL)

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
