Faizsiz kredi tutarları güncellendi: 2026 Ocak hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankaların sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans limitleri güncellendi. Mevcut kampanyalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL'ye varan faizsiz nakit avans imkânı sağlıyor. Bu kapsamda, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi merak konusu oldu. İşte, faizsiz kredi veren bankalar
GARANTİ BBVA
- 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
- 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade
AKBANK
- 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
- 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.