        2026 Ocak hangi banka ne kadar faizsiz kredi/nakit avans veriyor, geri ödeme kaç ay vadeyle oluyor, hangi banka ne kadar veriyor?

        Faizsiz kredi tutarları güncellendi: 2026 Ocak hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

        Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankaların sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans limitleri güncellendi. Mevcut kampanyalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL'ye varan faizsiz nakit avans imkânı sağlıyor. Bu kapsamda, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi merak konusu oldu. İşte, faizsiz kredi veren bankalar

        Giriş: 12.01.2026 - 15:53 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:53
        1

        Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankaların sunduğu faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde güncellemeye gidildi. Bankalar, kredi ve avans tutarlarını artırırken özellikle ilk kez müşteri olan vatandaşlara yönelik faizsiz finansman imkânları sunuyor. İşte, faizsiz kredi veren bankaların listesi ve güncel tutarlar

        2

        GARANTİ BBVA

        - 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade

        3

        AKBANK

        - 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi

        - 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.

        4

        DENİZBANK

        - 65 bin TL kredi, 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans 3 ay vade

        5

        İŞ BANKASI

        - 25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

        6

        QNB

        - 60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
