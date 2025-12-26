2026 Ocak kira artış oranı: Ocak ayında kira zammı yüzde kaç olacak, ne zaman açıklanacak?
2026 Ocak ayında kira artışının ne kadar olacağı gündemdeki yerini aldı. Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte kira zammı belli olacak. Bu kapsamda ev sahipleri, belirlenen enflasyon oranına göre kira zammını hesaplayacak. Peki Aralık enflasyon oranı ile Ocak kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı yüzde kaç olacak? İşte 2026 Ocak kira artış oranı hakkında detaylar...
Yılın son günlerine doğru yaklaşırken 2026 Ocak ayında kira artış oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Kiracı ve ev sahiplerinin gündeminde olan kira zam oranı, Aralık ayı enflasyon verileriyle hesaplanacak. Bu kapsamda “2026 Ocak kira artış oranı ne zaman belli olacak, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
2026 OCAK KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2026 Ocak kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamları ile belirlenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 2025 yılının Aralık ayı enflasyon oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacak.
Bu doğrultuda Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ocak ayı kira artış oranı belli olacak.
2025 ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI NE KADARDI?
2025 Aralık ayında kira tavan zam oranı 35,91 olarak açıklandı. Bu kapsamda ev sahipleri kiralarına yüzde 35,91 oranında zam uyguladı.