Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Ocak kira artış oranı ne zaman belli olacak, Ocak ayında kira zammı ne kadar artacak, kira zam oranı yüzde kaç olacak?

        2026 Ocak kira artış oranı: Ocak ayında kira zammı yüzde kaç olacak, ne zaman açıklanacak?

        2026 Ocak ayında kira artışının ne kadar olacağı gündemdeki yerini aldı. Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte kira zammı belli olacak. Bu kapsamda ev sahipleri, belirlenen enflasyon oranına göre kira zammını hesaplayacak. Peki Aralık enflasyon oranı ile Ocak kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı yüzde kaç olacak? İşte 2026 Ocak kira artış oranı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılın son günlerine doğru yaklaşırken 2026 Ocak ayında kira artış oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Kiracı ve ev sahiplerinin gündeminde olan kira zam oranı, Aralık ayı enflasyon verileriyle hesaplanacak. Bu kapsamda “2026 Ocak kira artış oranı ne zaman belli olacak, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        2026 OCAK KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2026 Ocak kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamları ile belirlenecek.

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 2025 yılının Aralık ayı enflasyon oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacak.

        Bu doğrultuda Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ocak ayı kira artış oranı belli olacak.

        3

        2025 ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI NE KADARDI?

        2025 Aralık ayında kira tavan zam oranı 35,91 olarak açıklandı. Bu kapsamda ev sahipleri kiralarına yüzde 35,91 oranında zam uyguladı.

        4

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA

        Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

        Kira zam oranı: % 35,91

        Zamlı fiyat: 5.5386,5

        Yeni kira bedeli: 20.386,5 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı