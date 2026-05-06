2026 ÖGG SONUÇLARI: Özel güvenlik sınavı ÖGG sonuçları açıklandı mı? 2026 ÖGG sınav tarihleri
Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ile 96. Yenileme Eğitimi sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavına ilişkin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların ilan edileceği tarih de netlik kazandı. Peki Özel güvenlik sınavı ÖGG sonuçları açıklandı mı? 2026 ÖGG sınav tarihleri
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ile 96. Yenileme Eğitimi sınavına ait sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, adaylar sınav sonuçlarına 22 Mayıs 2026 tarihinde erişebilecek.
2026 ÖGG SINAV TARİHLERİ
Özel Güvenlik 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı: 5 Temmuz 2026 Pazar
Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı: 29 Ağustos 2026 Cumartesi
Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ekim 2026 Cumartesi
Özel Güvenlik 124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi Sınavı: 27 Aralık 2026 Pazar