        2026 ÖSYM sınav takvimine göre DGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026 DGS sınav tarihi: ÖSYM sınav takvimine göre DGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        2026 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Ön lisans programlarından lisans düzeyine geçişi sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bu yıl da çok sayıda adayın gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda "DGS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 17:45 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:45
        2026 ÖSYM sınav takvimiyle beraber DGS sınavı tarihi belli oldu. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, DGS ne zaman, başvurular hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2026 DGS hakkında tüm ayrıntılar haberimizde…

        2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

        DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak, 2 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

        Geç başvuruları ise 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
