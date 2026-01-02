2026 DGS sınav tarihi: ÖSYM sınav takvimine göre DGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
2026 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Ön lisans programlarından lisans düzeyine geçişi sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bu yıl da çok sayıda adayın gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda "DGS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar…
2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.
DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak, 2 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.
Geç başvuruları ise 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.