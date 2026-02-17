19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayı yaklaşırken 2026 yılına ait Ramazan kolisi fiyatları da belli olmaya başladı. Ailelerin temel mutfak ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan kolilerde; pirinç, bulgur, makarna, çeşitli bakliyatlar, sıvı yağ, salça, çay, kahve ve şeker gibi sık tüketilen ürünler bulunuyor. Peki 2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? İşte, marketlere göre güncel Ramazan kolisi fiyat listesi ve detaylar…