2026 sinemaseverlerin yılı olacak! Marvel, Star Wars ve daha fazlası 2026'da beyazperdede!

SCREAM 7 – 27 ŞUBAT 2026

Neve Campbell, efsaneleşen Sidney Prescott karakteriyle bir kez daha Ghostface kabusunun merkezine dönüyor. Bu kez tehdit, yalnızca Sidney’i değil ailesini de hedef alıyor. Serinin yeni filmi, hem nostaljik karakterleri hem de yeni yüzleri bir araya getirerek korku evrenini tazelemeyi amaçlıyor.