2026 sinemaseverlerin yılı olacak! Marvel, Star Wars ve daha fazlası 2026'da beyazperdede!
Hollywood 2026'da adeta gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Christopher Nolan'dan Denis Villeneuve'e, Marvel'dan Star Wars evrenine kadar birçok büyük yapım vizyon takvimine girmiş durumda. Kimi filmler kült serileri yeniden canlandırırken kimileri yepyeni hikâyeler anlatmayı hedefliyor. Detayları sizin için derledik…
Dev seriler geri dönüyor, yeni hikâyeler sinemada hayat buluyor. 2026 yılında vizyona girecek en iddialı filmleri sizin için bir araya getirdik!
THE RIP – 16 OCAK 2026
Matt Damon ve Ben Affleck, uzun yıllar sonra bu kez sert bir aksiyon-gerilim filmiyle yeniden aynı projede buluşuyor. Miami’de görev yapan bir polis ekibinin terk edilmiş bir evde milyonlarca dolar bulmasıyla başlayan hikâye, kısa sürede ekip içindeki güven ilişkilerini sorgulayan karanlık bir mücadeleye dönüşüyor.
SEND HELP – 30 OCAK 2026
Rachel McAdams ve Dylan O’Brien, bu kara komedide geçmişte anlaşamayan iki ofis arkadaşını canlandırıyor. Bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişiler olarak kendilerini ıssız bir adada bulan ikili, hayatta kalabilmek için eski kırgınlıklarını geride bırakmak zorunda kalıyor. Film, absürt mizah ile hayatta kalma temasını harmanlarken, insan ilişkilerine dair sert ama eğlenceli bir bakış sunuyor.
WUTHERING HEIGHTS – 14 ŞUBAT 2026
Emily Brontë’nin edebiyat tarihine damga vuran romanı, bu kez Emerald Fennell’ın karanlık estetiğiyle yeniden beyaz perdeye taşınıyor. Margot Robbie’nin Catherine’i ve Jacob Elordi’nin Heathcliff’i canlandırdığı film, tutku, takıntı ve yıkıcı aşk temasını modern bir anlatımla ele alıyor. Özellikle sevgililer gününde vizyona girmesiyle dikkat çekiyor.
SCREAM 7 – 27 ŞUBAT 2026
Neve Campbell, efsaneleşen Sidney Prescott karakteriyle bir kez daha Ghostface kabusunun merkezine dönüyor. Bu kez tehdit, yalnızca Sidney’i değil ailesini de hedef alıyor. Serinin yeni filmi, hem nostaljik karakterleri hem de yeni yüzleri bir araya getirerek korku evrenini tazelemeyi amaçlıyor.
THE BRIDE! – 6 MART 2026
Maggie Gyllenhaal’ın yazıp yönettiği bu yapım, 1935 tarihli Bride of Frankenstein filmine radikal bir yorum getiriyor. Christian Bale’in yalnız Frankenstein’ı canlandırdığı hikâyede, karakter 1930’ların Chicago’sunda kendisine bir eş yaratılması için çığır açıcı bir bilim insanına başvuruyor. Film, korku klasiğini duygusal ve felsefi bir anlatımla yeniden ele alıyor.
PROJECT HAIL MARY – 20 MART 2026
Andy Weir’in çok satan romanından uyarlanan filmde Ryan Gosling, hafızasını kaybetmiş şekilde bir uzay gemisinde uyanan bir bilim öğretmenini canlandırıyor. Hafızası geri geldikçe, Güneş’i yok eden gizemli bir maddeyi durdurmakla görevli olduğunu keşfediyor. Bilim, yalnızlık ve insanlığın kaderi filmin merkezinde yer alıyor.
YOU, ME & TUSCANY – 10 NİSAN 2026
Halle Bailey ve Regé-Jean Page’in başrollerinde olduğu romantik komedi, İtalya’nın üzüm bağları ve pastoral manzaraları eşliğinde gelişen bir aşk hikâyesini anlatıyor. Film, modern romantik komedi türüne sıcak ve kaçış hissi veren bir alternatif sunuyor.
MICHAEL – 24 NİSAN 2026
Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografide, efsane sanatçıyı yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor. Jackson 5 döneminden dünya çapındaki zirveye uzanan yolculuk, ailesiyle olan ilişkileri ve müzik endüstrisindeki etkisiyle birlikte ele alınıyor. Film, kapsamlı anlatımıyla dikkat çekiyor.
THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING – 20 KASIM 2026
Bu devam filmi, Haymitch Abernathy’nin gençlik yıllarına odaklanıyor. Açlık Oyunları’ndan 24 yıl öncesini anlatan yapım, Panem evreninin politik ve psikolojik arka planını daha derinlemesine işliyor.
THE DEVIL WEARS PRADA 2 – 1 MAYIS
Orijinal kadronun geri döndüğü devam filminde moda dünyasının değişen yüzü masaya yatırılıyor. Miranda Priestly, Andy Sachs ve Nigel’ın dijital çağda ayakta kalma mücadelesi filmin merkezinde yer alıyor.
THE ODYSSEY – 17 TEMMUZ
Christopher Nolan, Homeros’un destanını epik bir sinema deneyimine dönüştürüyor. Matt Damon’ın Odysseus’u canlandırdığı film, mitoloji ile teknolojiyi bir araya getiriyor.
DUNE: PART THREE – 18 ARALIK
Denis Villeneuve’ün üçlemesinin finalinde Paul Atreides’in hikâyesi sona eriyor. Film, hem görsel ihtişamı hem de politik anlatısıyla yılın en büyük yapımlarından biri olmaya aday.
STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU – 22 MAYIS
Disney+ dizilerinden sinema perdesine taşınan yapım, Grogu’nun cazibesiyle Star Wars evrenini yeniden canlandırmayı hedefliyor.
TOY STORY 5 – 19 HAZİRAN
Woody, Buzz ve arkadaşları bu kez teknolojiyle rekabet ediyor. Oyuncaklar ile dijital dünya arasındaki çatışma, hikâyenin merkezinde.
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY – 31 TEMMUZ
Tom Holland’ın Spider-Man’i, MCU’daki yolculuğuna yeni bir sayfa açıyor. Film, karakterin geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor.
SUPERGIRL – 26 HAZİRAN
Milly Alcock’un Supergirl’ü, DC evrenine daha karanlık ve olgun bir ton kazandırmayı hedefliyor.
AVENGERS: DOOMSDAY – 18 ARALIK
Marvel Sinematik Evreni için kader filmi olarak görülen yapımda, Doctor Doom sürprizi ve çoklu evren birleşmeleri öne çıkıyor.
