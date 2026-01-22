Habertürk
Habertürk
        2026 sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? Zamlı yaşlı aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri tutarı

        2026 sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? Zamlı yaşlı aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri tutarı

        Memur maaşlarına yapılan artışın duyurulmasıyla birlikte, geniş bir kesimi ilgilendiren sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarları da belli oldu. Yaşlı aylığı, evde bakım yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri başta olmak üzere birçok sosyal destek kaleminde zam yapıldı. İşte, 2026 zamlı sosyal yardım ödemeleri tablosu

        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:48
        Memur maaş artışının netleşmesiyle birlikte, milyonlarca vatandaşın yararlandığı sosyal destek ödemelerinin yeni tutarları da açıklandı. Yapılan düzenleme kapsamında yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri başta olmak üzere tüm sosyal yardım kalemlerinde artışa gidildi. İşte kalem kalem zamlı sosyal yardım ödemeleri

        2

        2026 MEMUR ZAM ORANI NETLEŞTİ

        Memurlar yılın ilk yarısına geçerli olmak üzere yüzde 18,60 oranında zam aldı. Buna göre memur maaş katsayısına göre artan sosyal yardım ödemeleri de netleşti.

        3

        2026 ZAMLI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

        Ağır silikozis hastalarına ödenen aylık tutarı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya,

        Yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya,

        Yüzde 40–69 arası engelli oranına sahip vatandaşlara ödenen aylık 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,

        Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya,

        18 yaş altı engelli yakını bulunan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,

        2026 yılı Ocak–Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı tutarı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya,

        SED hizmeti kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya,

        Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödemelerin ortalaması 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya, yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
