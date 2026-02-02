Şubat ayı kira artış oranı, TÜİK’in ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte kesinleşecek. Geçen ay yüzde 34,88 olarak uygulanan kira artış üst sınırı, başta kiracılar ve ev sahipleri olmak üzere milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, 2026 Şubat ayı kira artış oranının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?