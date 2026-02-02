TÜİK Ocak enflasyon verileri ile belli olacak: 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Şubat ayına ait kira artış oranı, TÜİK'in ocak ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından kesinleşecek. Geçen ay yüzde 34,88 olarak belirlenen kira artış tavanı, başta kiracılar ve ev sahipleri olmak üzere geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Bu doğrultuda, 2026 Şubat ayı kira artış oranının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?
2026 ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Şubat kira artış oranı, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
TÜİK, 2026 Ocak enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.
2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.