Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni sezon için yaş çay alım bedelini açıkladı. Bakanlık tarafından yayımlanan basın açıklamasında, 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, ÇAYKUR'un bu yıl da yaklaşık 823 bin ton yaş çay alımı yapmayı hedeflediği ifade edildi.
YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım bedelini kilogram başına 35 lira olarak belirledi. ÇAYKUR'un bu yıl da yaklaşık 823 bin ton yaş çay alımı yapmayı hedeflediği bildirildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yayımlanan basın açıklamasında, 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, ÇAYKUR’un 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı hatırlatılarak, 2026 yılında da ortalama aynı miktarda alım yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.
2025 yılında kilogramı 25,44 lira olan yaş çay alım bedelinin, 2026 yılı için 35 lira olarak belirlendiği duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, yeni fiyatın üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.
2025 YILI YAŞ ÇAY ALIM BEDELİ NE KADARDI?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 lira olarak duyurulmuştu.