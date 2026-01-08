Memur maaş zammının yüzde 18,60 olarak açıklanmasının ardından, başta yaşlı aylığı olmak üzere birçok sosyal yardım ödemesinde artış yapıldı. 65 yaşını doldurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara verilen yaşlı aylığının yeni tutarı da bu kapsamda gündeme geldi. Yapılan düzenleme sonrası 2026 yılında yaşlı aylığının kaç TL'ye yükseldiği merak ediliyor. Peki, 2026 yılı için yaşlı aylığı ne kadar oldu?