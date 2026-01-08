Sosyal yardım programlarına zam geldi: 2026 yaşlı aylığı ne kadar oldu?
Memur maaş zammının yüzde 18,60 olarak açıklanmasının ardından, başta yaşlı aylığı olmak üzere birçok sosyal yardım ödemesinde artış yapıldı. 65 yaşını doldurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara verilen yaşlı aylığının yeni tutarı da bu kapsamda gündeme geldi. Yapılan düzenleme sonrası 2026 yılında yaşlı aylığının kaç TL'ye yükseldiği merak ediliyor. Peki, 2026 yılı için yaşlı aylığı ne kadar oldu?
2026 YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Memur maaş zammının yüzde 18,60 artmasıyla yaşlı aylığı da zamlandı. Buna göre 2026 yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan, 6 bin liraya çıktı.
KİMLER YAŞLI AYLIĞI ALABİLİR?
- 65 yaşını doldurmuş olan,
- Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
- 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,
- Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
- Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
- Kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına yaşlı aylığı bağlanır.
YAŞLI AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı aylıkları başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapılır.
Başvuruda bulunan kişiler ve aynı hanede birlikte yaşadığı kişilerin gelir, servet ve harcama durumu Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanır ve hane ziyareti yapılmak suretiyle sosyal yardım incelemesi yapılır. Başvurular, bu veriler ile mevzuat hükümleri doğrultusunda Vakıf Mütevelli Heyetlerince değerlendirilerek karara bağlanır.