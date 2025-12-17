2026 yılında pasaport ücretleri ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?
Ekim ayına ait enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından, 2026 yılı Ekim ayı sonuna kadar uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Bu oran doğrultusunda pasaport harçlarına da artış yapıldı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçlara yapılacak artışlarda yeniden değerleme oranı yerine enflasyon oranının esas alınabileceğini ifade etti. Bu durumda, yeniden değerleme oranı baz alındığında pasaport harcı ne kadar olacak?
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.
2026 PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:
6 aya kadar: 2.956 TL
1 yıl: 4296 TL
2 yıl: 7065 TL
3 yıl: 10 bin 65 TL
3 yıldan fazla: 14 bin 146 TL
VERGİ VE HARÇ TUTARLARI ENFLASYONA GÖRE ARTIRILABİLİR
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.
Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.